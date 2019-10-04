2019-10-04T08:40:21+03:00
Происшествия

Хотел перепродать на черном рынке: в Екатеринбурге угонщику автомобилей дали пять лет колонии

Мужчина вину не признавал и настаивал на алиби
Мария Трапезникова
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Мужчина вместе с напарниками угнал две иномарки, но его почти сразу поймала полицияМужчина вместе с напарниками угнал две иномарки, но его почти сразу поймала полицияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге под суд отправили 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в серийном угоне автомобилей. С ноябрь по декабрь 2017 года он вместе с напарниками украли Toyota и Renault, отключив сигнализацию.

- Они отогнали их с парковки, которая принадлежала заводам. И пока их владельцы были на работе, злоумышленники «спрятали» автомобили в неприметные места, чтобы потом поменять имена и сбыть на черном рынке, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Но их скоро поймала полиция, а иномарки вернули владельцам. Обвиняемый мужчина свою вину не признавал и показания в ходе расследования не давал. В суде его точка зрения не поменялась.

- Он «прикрывался» алиби, которое оправдывало его – что он находился в другом месте во время совершения преступления, - добавили в прокуратуре.

Но суд признал алиби недействительным и назначил мужчине 5 лет исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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