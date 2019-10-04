Уралец отбился в суде от трехмиллионного иска за электричество
В 2018 году во время осмотра жилого квартала УК обнаружила в одной из квартир, что ее владелец нелегально пользовался электричеством. В его дом прямо по земле был проложен провод от трансформаторной подстанции. Договора на это у жильца не было.
- Тогда УК обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с жильца больше трех миллионов рублей за нелегальное использование электричества, - рассказали в пресс-службе Облсуда.
Однако суд отказал так как тариф на услуги не был утвержден. Помимо этого, сам истец не предоставил доказательств, по которым можно было бы рассмотреть расходы. УК не согласилась с таким решением и пыталась его обжаловать, однако у нее ничего не вышло.
ИСТОЧНИК KP.RU