Уралец отбился в суде от трехмиллионного иска за электричество

СЕГОДНЯ 08:21 2019-10-04T08:22:54+03:00

УК утверждала, что мужчина пользовался электричеством без договора, однако никаких доказательств этого не было, поэтому суд снял обвинения Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В 2018 году во время осмотра жилого квартала УК обнаружила в одной из квартир, что ее владелец нелегально пользовался электричеством. В его дом прямо по земле был проложен провод от трансформаторной подстанции. Договора на это у жильца не было.

- Тогда УК обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с жильца больше трех миллионов рублей за нелегальное использование электричества, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Однако суд отказал так как тариф на услуги не был утвержден. Помимо этого, сам истец не предоставил доказательств, по которым можно было бы рассмотреть расходы. УК не согласилась с таким решением и пыталась его обжаловать, однако у нее ничего не вышло.

ИСТОЧНИК KP.RU