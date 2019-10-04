2019-10-04T08:22:54+03:00
Общество

Уралец отбился в суде от трехмиллионного иска за электричество

УК утверждала, что мужчина пользовался им нелегально, без договора
Мария Трапезникова
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УК утверждала, что мужчина пользовался электричеством без договора, однако никаких доказательств этого не было, поэтому суд снял обвиненияУК утверждала, что мужчина пользовался электричеством без договора, однако никаких доказательств этого не было, поэтому суд снял обвиненияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2018 году во время осмотра жилого квартала УК обнаружила в одной из квартир, что ее владелец нелегально пользовался электричеством. В его дом прямо по земле был проложен провод от трансформаторной подстанции. Договора на это у жильца не было.

- Тогда УК обратилась в суд с иском, в котором просила взыскать с жильца больше трех миллионов рублей за нелегальное использование электричества, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Однако суд отказал так как тариф на услуги не был утвержден. Помимо этого, сам истец не предоставил доказательств, по которым можно было бы рассмотреть расходы. УК не согласилась с таким решением и пыталась его обжаловать, однако у нее ничего не вышло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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