2019-10-04T08:02:10+03:00
Здоровье

Бесплатная вакцинация против пневмококковой инфекции – новое направление медицинской помощи пожилым людям

В этом году вакцинацию уже прошли 1119 граждан старше трудоспособного возраста
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В Свердловской области, в первую очередь, иммунизация направлена на пожилых людей, проживающих в организациях социального обслуживанияВ Свердловской области, в первую очередь, иммунизация направлена на пожилых людей, проживающих в организациях социального обслуживанияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В рамках национального проекта «Демография» реализуется государственная политика в отношении граждан пожилого возраста – программа «Старшее поколение». В 2019 году бесплатную вакцинацию против пневмококковой инфекции прошли 1119 граждан старше трудоспособного возраста.

- Программой «Старшее поколение» национального проекта «Демография» предусмотрен большой блок мероприятий в сфере здравоохранения, и они наиболее востребованы гражданами пожилого возраста. Это бесплатное зубопротезирование, лечение в стационаре Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн. Новое направление медицинской помощи пожилым людям, которое впервые появилось в этом году в рамках реализации национального проекта «Демография», – бесплатная вакцинация против пневмококковой инфекции граждан, входящих в группу риска. Планируется, что в 2019 году вакцинацией будет охвачено более 2 600 человек, из них 1 119 уже прошли иммунизацию, – подчеркнула председатель Законодательного Собрания.

Людмила Бабушкина отметила, что, по данным экспертов, в мире ежегодно свыше полутора миллионов человек умирает от заболеваний, вызванных пневмококковыми инфекциями. В Свердловской области, в первую очередь, иммунизация направлена на пожилых людей, проживающих в организациях социального обслуживания.

Напомним, что в рамках программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Свердловской области расширяется гериатрическая помощь: развернуто 80 гериатрических коек в больницах Екатеринбурга, открыто 7 кабинетов, которые работают не только в столице Среднего Урала, но и в Камышлове, Березовском, Первоуральске, Нижнем, Тагиле, Арамиле. Приобретено 23 автомобиля для доставки граждан старше 65 лет, которые проживают в сельской местности, в медицинские организации. С 2020 года для пожилых сельчан бесплатно будут проводиться скрининги по пяти онкомаркерам.

Для справки: В Свердловской области проживает более 1,2 миллиона граждан старшего поколения, они составляют 28,6% населения региона. Объем финансирования программы «Старшее поколение» до 2025 года составит свыше 3,3 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета – 764 млн. рублей, из областного бюджета – 2,6 млрд. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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