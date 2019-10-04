Вскрыл дом и влез внутрь: уральцу, укравшемуо DVD-плеер и электропилу, дали четыре года тюрьмы

СЕГОДНЯ 07:19 2019-10-04T07:20:10+03:00

За несколько краж мужчине дали четыре года тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раньше он уже был замечен в воровстве

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В Североуральске вынесли приговор 40-летнему местному жителю, который проник в чужой дом и вытащил оттуда DVD-плеер и электропилу. Сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей.

- Однако кража с проникновением считается тяжким преступлением. Сам мужчина нигде не работает, ранее уже был замечен за воровством – в ноябре прошлого года, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области. – Тогда сумма ущерба составила больше 34 тысяч рублей.

В связи с этим, на мужчину завели уголовное дело и передали позже в суд. И тогда ему назначили четыре года колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU