Вскрыл дом и влез внутрь: уральцу, укравшемуо DVD-плеер и электропилу, дали четыре года тюрьмы
В Североуральске вынесли приговор 40-летнему местному жителю, который проник в чужой дом и вытащил оттуда DVD-плеер и электропилу. Сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей.
- Однако кража с проникновением считается тяжким преступлением. Сам мужчина нигде не работает, ранее уже был замечен за воровством – в ноябре прошлого года, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области. – Тогда сумма ущерба составила больше 34 тысяч рублей.
В связи с этим, на мужчину завели уголовное дело и передали позже в суд. И тогда ему назначили четыре года колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU