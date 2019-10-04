2019-10-04T07:01:37+03:00
Происшествия

«Хотела перебежать через пути, но не успела»: рядом с Кольцово грузовой поезд насмерть переехал женщину

Машинист пытался экстренно затормозить, но было поздно
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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На переезде 15-го километра станции Кольцово вчера вечером, около 20:10, произошло страшное ЧП – грузовой поезд переехал 43-летнюю женщину. Она перебегала через пути там, где нельзя.

- По предварительной информации, машинист, заметив ее, подал сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось, - рассказали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР. – В результате женщина получила травмы, которые не совместимы с жизнью и скончалась еще до приезда бригады скорой помощи.

Сейчас делом занимается СКР и устанавливает точную причину трагедии. Для этого были опрошены сам машинист и локомотивная бригада, назначена судмэдэкспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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