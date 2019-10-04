2019-10-04T06:50:10+03:00
Общество

На Шарташе за 55 миллионов продают домик у озера с зоной барбекю и бассейном

К нему бонусом прилагается еще один – гостевой
Мария Трапезникова
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Фото: портал N1.RUФото: портал N1.RU
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На Шарташе продают классический «домик у озера» с белой отделкой и синей крышей. Общая площадь коттеджа – 460 «квадратов», помимо него на участке есть еще и гостевой домик в 150 «квадратов». За 55 миллионов новый владелец получит дубовый паркет во всем доме, собственный бассейн и зоны для барбекю, а также сауну и комнату-студию.

Дом находится рядом с Шарташом. Фото: портал N1.RU

Дом находится рядом с Шарташом. Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

- Дом построен из кирпича в 2009 году. Строили его для одной семьи, она же в нем сейчас и проживает. Участок с гармоничным ландшафтным дизайном наполнен привезенными видами деревьев, кустарников, цветов, - говорится в объявлении на портале N1.RU.

На участке даже есть гостевой домик. Фото: портал N1.RU

На участке даже есть гостевой домик. Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Кстати, участок располагается на Березовском тракте, поэтому до центра (без пробок) можно добраться примерно за 20 минут. А недавно мы рассказывали, что за 35 миллионов продают коттедж в Краснолесье – тоже, кстати, с бассейном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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