Созданием объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге займутся только два девелопера

СЕГОДНЯ 06:06 2019-10-04T06:06:54+03:00

Распоряжение губернатора Куйвашева о создании рабочей группы для Универсиады-2023 подписал и. о. главы региона Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге, наконец, утвердили рабочую группу, которая займется созданием объектов и инфраструктуры в Универсиаде-2023. В нее вошли представители только двух строительных компаний. Соответствующее распоряжение губернатора Свердловской области было подписано и. о. главы региона Алексеем Орловым и опубликовано на порте правовой информации.

- В состав рабочей группы вошли 20 человек. Строительством займутся две основные компании – «ЛСР-Недвижимость» и «Синара-девелопмент», - говорится в документе. – В команду также вошел главный архитектор «Архитектурная группа “Ин.Форм”» Тимур Абдуллаев.

Кстати, интересно, что среди списка фамилий обозначен председатель по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин, который не так давно написал заявление об отставке.

Летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Для ее проведения городу нужно будет выйти на мировой уровень и создать ряд спортивных объектов, которые разместятся в Новокольцовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU