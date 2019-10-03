«Вслед за братом»: сестра Шипулина тоже ушла из биатлона

СЕГОДНЯ 19:49 2019-10-03T21:19:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Сестра Антона Шипулина тоже ушла из биатлона. Спортивную карьеру пришлось завершить из-за проблем со здоровьем. Анастасия Кузьмина рассказала, что они стали возвращаться чаще. Спортсменка выступала за сборную Словакии. В прошлом сезоне 35-летняя девушка закончила выступать в личных гонках. Но собиралась продолжать соревноваться в эстафетах. Анастасия рассказала, что во время летней подготовки без проблем справлялась с нагрузкой, но соревнования переносила иначе, чем предполагала.

- Некоторые проблемы со здоровьем, которые проявлялись лишь иногда, теперь возвращались чаще. Очень надеялась, что новый этап в жизни пройду «безболезненно», но понимала, что не справляюсь с тем темпом «нормальной жизни» и постоянным желанием удерживать форму на должном уровне, для успешного участия в соревнованиях. Много обязанностей и мало времени для восстановления-не самое лучшее сочетание для максималистки, которая пыталась «прыгнуть выше своей головы» из лучших побуждений, - написала Анастасия Кузьмина в Instagram.

Сестра известного биатлониста не захотела подводить сборную и быть «якорем в команде», поэтому решила уйти из биатлона.

Напомним, в прошлом году спортивную карьеру завершил брат Анастасии Антон Шипулин. После этого он активно занялся политикой. В сентябре биатлонист выиграл довыборы в Госдуму по Серовскому округу.

ИСТОЧНИК KP.RU