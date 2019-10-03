СЕГОДНЯ 19:23 2019-10-03T19:34:16+03:00

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В Екатеринбурге завтра пройдет марш в поддержку людей с онкологическими заболеваниями. Всероссийский марш «Зажги ночь» начнется в 19:00. Участники акции с разноцветными светящимися шарами пройдут от памятника Татищеву и де Геннину по набережной через мост влюблённых.

- Цвета шаров имеют символическое значение: с белыми пройдут люди, которые сейчас борются с онкологией, жёлтые понесут те, кто потерял близких из-за болезни, а красные - все, кто сегодня находятся рядом с онкопациентами и поддерживает их (родные, врачи, волонтёры), - рассказали в департаменте информационной политики.

За час до начала мероприятия на улице Горького, 4в у памятника Татищеву и де Геннину каждый участник акции сможет получить материалы по профилактике онкологических заболеваний и пройти анкетирование на выявление ранних признаков заболеваний. Кроме того всем желающим дадут возможность подписать открытку и сделать оберег для пациентов онкологического диспансера.

В этом году марши «Зажги ночь» уже прошли в Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Нижнем Тагиле, Железногорске и Нижнекамске.

ИСТОЧНИК KP.RU