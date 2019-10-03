Ушел из дома в черной кожанке: в Екатеринбурге 19-летнего парня не могут найти больше трех месяцев
В Екатеринбурге 19-летнего парня не могут найти больше трех месяцев. Молодой человек ушел из дома 21 июня и до сих пор не вернулся. Информацию о пропаже Москвина Александра Владимировича опубликовали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Подробности поиска пока не разглашаются. По словам инфорга «Лиза Алерт», сейчас собирают свидетельства.
Приметы:
Рост: 170 см
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: карие
Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка
Был одет: черная куртка из кожзаменителя, темно-синие джинсы, светло-серые кроссовки, летние, тряпичные, в сеточку.
Если вам что-то известно о нахождении Александра, звоните инфоргу «Лиза Алерт» +7 (963) 440-51-05.
ИСТОЧНИК KP.RU