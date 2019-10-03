2019-10-03T19:05:17+03:00
Общество

Ушел из дома в черной кожанке: в Екатеринбурге 19-летнего парня не могут найти больше трех месяцев

Молодой человек ушел из дома 21 июня
Алина СУРИНА
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Молодой человек ушел из дома 21 июня Фото: Лиза АлертМолодой человек ушел из дома 21 июня Фото: Лиза Алерт
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В Екатеринбурге 19-летнего парня не могут найти больше трех месяцев. Молодой человек ушел из дома 21 июня и до сих пор не вернулся. Информацию о пропаже Москвина Александра Владимировича опубликовали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Подробности поиска пока не разглашаются. По словам инфорга «Лиза Алерт», сейчас собирают свидетельства.

Приметы:

Рост: 170 см

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка

Был одет: черная куртка из кожзаменителя, темно-синие джинсы, светло-серые кроссовки, летние, тряпичные, в сеточку.

Если вам что-то известно о нахождении Александра, звоните инфоргу «Лиза Алерт» +7 (963) 440-51-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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