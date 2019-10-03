2019-10-03T18:19:05+03:00
Общество

Волейболисты с поражениями опорно-двигательного аппарата из Екатеринбурга стали чемпионами области

Открытый чемпионат по волейболу сидя прошел в городе впервые
Алина СУРИНА
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Открытый чемпионат по волейболу сидя среди мужских команд, прошел в городе впервыеОткрытый чемпионат по волейболу сидя среди мужских команд, прошел в городе впервыеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Волейболисты с поражениями опорно-двигательного аппарата из Екатеринбурга стали чемпионами области. Команда «Родник-1» выиграла у одной из команд Казахстана со счетом 2:1.

Открытый чемпионат по волейболу сидя среди мужских команд, прошел в городе впервые. В соревнованиях приняли участие две команды Свердловской области, две из Казахстана и сборная Омска.

-Самые титулованные спортсмены - из екатеринбургского Центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки сборных команд Свердловской области «Родник»: они практически полностью комплектуют сборную России по волейболу сидя. Уральские спортсмены – 18-кратные чемпионы России, двукратные чемпионы Европы, бронзовые призёры Паралимпиады-2008 в Пекине, - рассказали в департаменте информационной области.

Волейбол сидя появился в 1956 году. Он быстро завоевал популярность по всему миру, из-за возможности людей с особенностями здоровья поддерживать физическую форму и моральный настрой.

- Борьба на площадке - обоюдоострая, она все время заставляет мыслить, двигаться вперед, и поэтому волейбол сидя - одно из лучших доступных средств реабилитации инвалидов, - пояснил тренер сборной России по волейболу сидя Танаткан Букин.

В департаменте информационной политики области рассказали, что с 1998 по 2016 годы мужскую сборную Свердловской области - сборную России по волейболу сидя возглавлял заслуженный тренер России и Республики Казахстан Виктор Дьяков, ушедший из жизни 10 сентября 2016 года после продолжительной болезни. Соревнования в этот раз были посвящены памяти легендарного тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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