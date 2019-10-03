В Екатеринбурге из-за ярмарки на два дня закроют площадь 1905 года

СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-03T17:17:14+03:00

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В Екатеринбурге на два дня закроют площадь 1905 года из-за ярмарки. Заезд на парковку ограничат в пятницу в 19:00. Откроют ее уже только в воскресенье в 18:00.

- Организаторы мероприятия обещают наличие парковочных мест для граждан, приезжающих в центр на автомобилях, на примыкающих к площади 1905 года улицах Урицкого и Володарского. Также автомобилисты смогут воспользоваться бесплатным подземным паркингом крупного торгового центра, расположенного по соседству, - рассказали в администрации города.

На ярмарке выходного дня жители и гости Екатеринбурга смогут купить грибы, ягоды, соления, мёд и запастись на зиму свежими овощами. Кроме того у продавцов со всего Уральского региона можно будет купить вязаные вещи изделия декоративно прикладного искусства.

Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье, 5 и 6 октября 2019 года, с 09:00 до 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU