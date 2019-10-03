В Нижнем Тагиле за два миллиарда восстановят боевой полигон «Старатель»
В Нижнем Тагиле планируется отреставрировать полигон для испытаний боевых припасов, который еще называют «Старатель». Раньше на нем проводилась международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок.
- На полигоне предстоит реконструкция стендового испытательного комплекса с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия и внедрению современных технологий и испытаний перспективных боеприпасов, - говорится в документации.
Полигон в будущем планируется использовать для испытаний сухопутных, морских боеприпасов, реактивных систем залпового огня, артиллерийского, бронетанковского вооружения и военной техники на дистанциях до 50 километров.
Полностью отреставрировать полигон планируют за восемь лет, а потратить на это – больше 2,2 миллиардов рублей из федбюджета. Вся проектная документация должна быть подготовлена к 30 ноября. Заявки на участие в аукционе подаются до 2 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU