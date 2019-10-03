2019-10-03T14:34:30+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле за два миллиарда восстановят боевой полигон «Старатель»

В будущем на нем будут испытывать оружие и военную технику
Мария Трапезникова
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Раньше на полигоне проходили выставки боеприпасов и военной техники, а отреставрировать его планируют за 2,2 миллиардаРаньше на полигоне проходили выставки боеприпасов и военной техники, а отреставрировать его планируют за 2,2 миллиардаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле планируется отреставрировать полигон для испытаний боевых припасов, который еще называют «Старатель». Раньше на нем проводилась международная выставка вооружения, военной техники и боеприпасов. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок.

- На полигоне предстоит реконструкция стендового испытательного комплекса с проведением мероприятий по обеспечению безопасности предприятия и внедрению современных технологий и испытаний перспективных боеприпасов, - говорится в документации.

Полигон в будущем планируется использовать для испытаний сухопутных, морских боеприпасов, реактивных систем залпового огня, артиллерийского, бронетанковского вооружения и военной техники на дистанциях до 50 километров.

Полностью отреставрировать полигон планируют за восемь лет, а потратить на это – больше 2,2 миллиардов рублей из федбюджета. Вся проектная документация должна быть подготовлена к 30 ноября. Заявки на участие в аукционе подаются до 2 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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