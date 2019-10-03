Погрузка на Свердловской железной дороге в сентябре выросла на 4,2%

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-03T13:44:57+03:00

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По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в сентябре 2019 года составила 11,9 млн тонн, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за сентябрь вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 0,6% и составил 17,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 0,2% и составил 22,3 млрд тонно-км.

Погрузка за январь–сентябрь 2019 года, по оперативным данным, составила 105,7 млн тонн, что на 1,1% выше аналогичного периода предыдущего года. За девять месяцев на СвЖД погружено:

· нефти и нефтепродуктов – 29,8 млн тонн (-3,9% к январю–сентябрю 2018 года);

· строительных грузов – 17,3 млн тонн (+10,5%);

· черных металлов – 7,9 млн тонн (+1,7%);

· лома черных металлов – 1,9 млн тонн (-6,4%);

· руды железной и марганцевой – 9,1 млн тонн (-1,5%);

· химических и минеральных удобрений – 11,3 млн тонн (+4,2%);

· промышленного сырья и формовочных материалов – 8,7 млн тонн (-1,3%);

· цемента – 2,5 млн тонн (+9,3%);

· лесных грузов – 1,9 млн тонн (+4,5%);

· руды цветной и серного сырья – 4,7 млн тонн (-4,5%);

· химикатов и соды – 2,6 млн тонн (-6,7%);

· кокса –1,7 млн тонн (+2,5%).

Грузооборот с начала 2019 года составил 153,1 млрд тарифных тонно-км (-0,8%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии –197,9 млрд тонно-км (-1,1%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги», по оперативной информации, погрузка в сентябре 2019 года составила 106 млн тонн, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за сентябрь вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% и составил 212,6 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время увеличился на 0,8% и составил 269 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-сентябрь 2019 года, по оперативным данным, составила 956,5 млн тонн, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот с начала 2019 года составил 1946,9 млрд тарифных тонно-км (+0,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2474,6 млрд тонно-км (+0,8%).