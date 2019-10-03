«Перешли к мелким пакостям»: в Шарташском лесопарке хулиганы срезали баннеры о благоустройстве

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-03T15:09:52+03:00

Артур Зиганшин рассказал, что это уже не первые нападки вандалов

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В Шарташском лесопарке Екатеринбурга в ночь на 3 октября неизвестные хулиганы срезали все баннеры, на которых рассказывалось о благоустройстве парка.

- Я понимаю, что подобные действия наверняка расстраивают лишь меня и сотрудников нашего учреждения, которые ежедневно вкладывают силы и душу в свою работу. Видимо, на это и расчет у этих негодяев, - цитирует слова директора Шарташского лесопарка Артура Зиганшина ngzt.ru.

А вот они выглядели раньше, закрывая старые заборы. Фото: Артур Зиганшин

Сам Зиганшин также отметил, что подобные инциденты происходят уже не в первый раз - нечто подобное случилось в прошлом году, когда вандалы пытались угрожать и запугать сотрудников лесопарка.

- И вот сейчас они перешли к мелким пакостям. Ну что же, значит, усилим работу по благоустройству мозгов, - добавил Зиганшин.

Фото: Артур Зиганшин

Напомним, что работы по благоустройству парка идут полном ходом. В начале сентября состоялась встреча с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, где рассказали об этапах работ: к 2020 году планируется доделать велодорожки, а к 2022 году - открыть несколько кафе и детских площадок, облагородить пляж.

ИСТОЧНИК KP.RU