«Перешли к мелким пакостям»: в Шарташском лесопарке хулиганы срезали баннеры о благоустройстве
В Шарташском лесопарке Екатеринбурга в ночь на 3 октября неизвестные хулиганы срезали все баннеры, на которых рассказывалось о благоустройстве парка.
- Я понимаю, что подобные действия наверняка расстраивают лишь меня и сотрудников нашего учреждения, которые ежедневно вкладывают силы и душу в свою работу. Видимо, на это и расчет у этих негодяев, - цитирует слова директора Шарташского лесопарка Артура Зиганшина ngzt.ru.
А вот они выглядели раньше, закрывая старые заборы. Фото: Артур Зиганшин
Сам Зиганшин также отметил, что подобные инциденты происходят уже не в первый раз - нечто подобное случилось в прошлом году, когда вандалы пытались угрожать и запугать сотрудников лесопарка.
- И вот сейчас они перешли к мелким пакостям. Ну что же, значит, усилим работу по благоустройству мозгов, - добавил Зиганшин.
Фото: Артур Зиганшин
Напомним, что работы по благоустройству парка идут полном ходом. В начале сентября состоялась встреча с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским, где рассказали об этапах работ: к 2020 году планируется доделать велодорожки, а к 2022 году - открыть несколько кафе и детских площадок, облагородить пляж.
ИСТОЧНИК KP.RU