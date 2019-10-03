2019-10-03T13:08:37+03:00
Общество

В Каменске-Уральском детские сады и школы остались без молока

Местный завод приостановил работу
Лев ИСТОМИН
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Молочные продукты теперь срочно ищут на других предприятияхМолочные продукты теперь срочно ищут на других предприятияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сложная ситуация сложилась в городе Каменск-Уральский под Екатеринбургом: здесь молочный завод приостановил свою работу, после чего детские сады и школы остались без продуктов.

- Утром многие садики и школы остались без молочной продукции. В городе теперь остался только один производитель, сейчас договора в срочном порядке заключают с ним, - рассказывает источник издания KU66.RU.

По данным издания, также идут переговоры по поставке молочных продуктов в образовательные учреждения из Ирбита и Катайска.

- Решение о закрытии принял собственник, - рассказывают на предприятии, отметив, что сотрудники пока выходят на работу. Молочные продукты здесь действительно не производят, зато продолжают выпускать квас.

В официальные ведомства документы по приостановке работы предприятия пока не поступали. Также здесь не проводится никаких проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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