В Каменске-Уральском детские сады и школы остались без молока
Сложная ситуация сложилась в городе Каменск-Уральский под Екатеринбургом: здесь молочный завод приостановил свою работу, после чего детские сады и школы остались без продуктов.
- Утром многие садики и школы остались без молочной продукции. В городе теперь остался только один производитель, сейчас договора в срочном порядке заключают с ним, - рассказывает источник издания KU66.RU.
По данным издания, также идут переговоры по поставке молочных продуктов в образовательные учреждения из Ирбита и Катайска.
- Решение о закрытии принял собственник, - рассказывают на предприятии, отметив, что сотрудники пока выходят на работу. Молочные продукты здесь действительно не производят, зато продолжают выпускать квас.
В официальные ведомства документы по приостановке работы предприятия пока не поступали. Также здесь не проводится никаких проверок.
ИСТОЧНИК KP.RU