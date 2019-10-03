«Это мое место силы»: екатеринбуржцы – о работе Музея истории Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-03T12:40:50+03:00

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Многие Екатеринбургские деятели вступились за директора Музея истории Екатеринбурга, которого в данный момент проверяет прокуратура. На Сергея Каменского поступил анонимный донос, в котором его обвиняют в транжирстве средств областного бюджета на личные заграничные поездки.

В поддержку Каменского и МИЕ уже выступили такие люди, как журналисты Саша Цариков и Антонина Подзорова, общественники Дима Москвин и Анна Балтина, а также арт-директор Ельцин Центра Илья Шипиловских.

Фото: Илья Шипиловских в Facebook

Илья Шипиловских, арт-директор Ельцин Центра: С вами музей - живой, современный, интересный. Изучать город через ваши проекты очень увлекательно, это вдохновляет на собственную работу.

Фото: Антонина Поздорова в Facebook

Антонина Подзорова, журналист: Сергей Каменских делает очень крутые современные музейные проекты. МИЕ с его появлением ожил, и если бы такого человека не было в Екатеринбурге, его бы нужно было выписать откуда-нибудь. Кому-то дорогу, наверное, перешёл? Хочется прямо сказать: «Руки прочь!» И если выяснится, что деньги тратятся на заграничные командировки - дайте, черт возьми, ему еще денег!

Фото: Никита Корытин в Facebook

Никита Корытин, директор ИЗО: это Человек-Екатеринбург. Это блестящий мотиватор, создавший увлеченную команду, визионер и производитель идей, которые он черпает из городской повседневности, вдохновляет всех нас, и наполняет смыслом незаметные вещи, и это самый эффективный в городе собиратель грантов Потанина и президента. Это лучший музей истории города среди регионов. Он сделал городскую историю проектом, интересным для инвестора, посетителя и учредителя. И есть повод всем этим гордиться. Зависть и подлость косых взглядов, это обратная сторона любого успеха.

Фото: Александр Цариков в Facebook

Александр Цариков, журналист: Лучи поддержки Музею истории Екатеринбурга и лично Сергею Каменскому. Это потрясающая институция и их проекты впечатляют. А вот sikoviki и ex-siloviki ни малейшего доверия не вызывают.

Фото: Дмитрий Москвин в Facebook

Дмитрий Москвин, общественник: Надеюсь, музейная и шире культурная общественность Екб окажет коллективно моральную и прочую поддержку Музею истории Екатеринбурга и его руководителю. Музей набрал обороты, научился делать большие проекты. Сейчас он в глобальном тренде, когда музей - это не залы со скучными выставками, а место прорывных идей и ивентов.

Фото: Анна Балтина в Facebook

Анна Балтина, общественник: Меня удивляет отношение к работникам культуры. Зарубежные поездки, им, видимо, не положены кем-то. А я бы их сделала обязательными. МИЕ - мое место силы. Умные живые настоящие люди.

ИСТОЧНИК KP.RU