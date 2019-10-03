2019-10-03T15:00:52+03:00
Общество

«За помощью идут в крайнем случае»: уральцы стали реже пить

По региону количество тех, кто болеет алкоголизмом, ниже, чем в целом по России
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Свердловской области жители с каждым годом все реже пьютВ Свердловской области жители с каждым годом все реже пьютФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жители Свердловской области стали реже выпивать. На сегодняшний день, по данным Министерства здравоохранения, алкоголиков с каждым годом все меньше. В среднем на Урале количество тех, кто любит принять на грудь, ниже, чем в целом по России, в 1,7 раза.

- В 2018 году этот показатель составил 590,8 случая на 100 тысяч человек. При этом, согласно данным на сентябрь этого года, алкоголизмом болеют 541 человек на 100 тысяч, - рассказали в пресс-службе министерства.

Вместе с этим на Урале продолжается снижение уровня «первичного алкоголизма» - это когда пристрастия к спиртному появляются после первого раза. Так, в 2018 году этот показатель составил 37,2 случая на 100 тысяч человек.

- При хорошей осведомленности о вреде алкоголя немногие стремятся обратиться к специалистам, опасаясь различных ограничений, которые могут его коснуться. В итоге за помощью к врачу идут в самом крайнем случае, - подытожил главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге прекратили поиски Любови Вахрамовой
В Нижнем Тагиле за два миллиарда восстановят боевой полигон «Старатель»
Инициатива мэра: в Екатеринбурге суд по новой станции метро отложили на месяц
Екатеринбургские газовики «распотрошили» свою машину ради участия во флешмобе
Погрузка на Свердловской железной дороге в сентябре выросла на 4,2%
«Перешли к мелким пакостям»: в Шарташском лесопарке хулиганы срезали баннеры о благоустройстве
Там эксгибиционисты всякие: депутат объяснил, почему не нужно тратить деньги на скверы в Екатеринбурге
В Каменске-Уральском детские сады и школы остались без молока
Общественники заступились за директора Музея истории Екатеринбурга, которого обвинили в растратах
В Екатеринбурге начали судить врача-травматолога, подозреваемого в торговле наркотиками
В Екатеринбурге фармацевту, продавшему поддельные лекарства на 7,8 миллиона, дали два года тюрьмы
#tetrischallenge: уральские музыканты «сфоткались» на полу с инструментами ради флешмоба
«Донос был анонимный»: директора Музея истории Екатеринбурга упрекнули в расточительстве
Екатеринбуржец лишился внедорожника из-за долгов в шесть миллионов
«Я мало знала, как люди живут за пределами Москвы»: столичная секс-блогерка о Екатеринбурге
Из-за жалоб на холод в квартирах прокуратура Екатеринбурга проведет прием граждан