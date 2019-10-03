«За помощью идут в крайнем случае»: уральцы стали реже пить

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-03T15:00:52+03:00

По региону количество тех, кто болеет алкоголизмом, ниже, чем в целом по России

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Жители Свердловской области стали реже выпивать. На сегодняшний день, по данным Министерства здравоохранения, алкоголиков с каждым годом все меньше. В среднем на Урале количество тех, кто любит принять на грудь, ниже, чем в целом по России, в 1,7 раза.

- В 2018 году этот показатель составил 590,8 случая на 100 тысяч человек. При этом, согласно данным на сентябрь этого года, алкоголизмом болеют 541 человек на 100 тысяч, - рассказали в пресс-службе министерства.

Вместе с этим на Урале продолжается снижение уровня «первичного алкоголизма» - это когда пристрастия к спиртному появляются после первого раза. Так, в 2018 году этот показатель составил 37,2 случая на 100 тысяч человек.

- При хорошей осведомленности о вреде алкоголя немногие стремятся обратиться к специалистам, опасаясь различных ограничений, которые могут его коснуться. В итоге за помощью к врачу идут в самом крайнем случае, - подытожил главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

ИСТОЧНИК KP.RU