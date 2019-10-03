В Екатеринбурге начали судить врача-травматолога, подозреваемого в торговле наркотиками

СЕГОДНЯ 11:16 2019-10-03T14:58:59+03:00

Задержание Александра Медко попало на видео, теперь ему грозит 15 лет колонии

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В Чкаловском суде Екатеринбурга в четверг, 3 октября, пройдет первое судебное заседание по делу Александра Медко, до недавнего времени работавшего в Екатеринбурге врачом-травматологом. Медко подозревают в продаже наркотиков.

Как рассказали «КП» - Екатеринбург» в суде, заседание пройдет в 14 часов.

Задержание врача-травматолога прошло в конце февраля.

- В ходе реализации оперативной информации был задержан местный житель, подозреваемый в распространении запрещенных веществ. Оперативники остановили мужчину в районе улицы Фучика. При этом он пытался сопротивляться, однако был задержан и доставлен в территориальный отдел внутренних дел, - рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/735576" frameborder="0"></iframe> Полиция задержала врача, подозреваемого в наркоторговле.

В ходе досмотра в личных вещах медика полицейские нашли несколько свертков из фольги. Там было неизвестное вещество. Позже экспертиза показала, что это гашиш - общей массой 8,94 грамма.

- Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 35-летний местный житель, работавший врачом-травматологом в одном из медицинских учреждений города, - уточнили в полиции профессию задержанного.

Полицейские возбудили против Александра Медко уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. Теперь ему грозит до 15 лет колонии.

Как уточнили в полиции, до решения суда травматолог будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU