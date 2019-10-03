В Екатеринбурге фармацевту, продавшему поддельные лекарства на 7,8 миллиона, дали два года тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:11 2019-10-03T14:57:05+03:00

Он скупал таблетки, переупаковывал их и продавал по низкой цене в больницы и аптеки области

Изменить размер текста: A A

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении фармацевта, который на 7,8 миллиона продал онколекарства в поддельных упаковках. Мужчина с июля 2015 по март 2017 продавал лекарства в больницы и аптеки Свердловской области.

- Все коробки с поддельными лекарствами он хранил у себя дома. Во время транспортировки всех таблеток он очень трепетно относился к условиям хранения, в особенности - тщательно соблюдал температурный режим, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После этого сотрудники его аптеки переупаковывали все таблетки и, таким образом, увеличивали их сроки годности. И только потом все лекарства пускали в оборот, сделав цену намного ниже рыночной.

В итоге, суд назначил экс-фармацевту два года колонии с запретом заниматься этой деятельности столько же времени.

ИСТОЧНИК KP.RU