2019-10-03T10:26:20+03:00
Общество

«Донос был анонимный»: директора Музея истории Екатеринбурга упрекнули в расточительстве

Сергей Каменский объяснил, что ни разу не ездил в командировки за средства облбюджета
Мария Трапезникова
Поделиться:
Директор МИЕ Сергей Каменский отметил, что донос на него был анонимным с несуществующими даннымиДиректор МИЕ Сергей Каменский отметил, что донос на него был анонимным с несуществующими даннымиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Интернете появилась информация о том, что в Музей истории Екатеринбурга с проверкой нагрянула прокуратура. Поводом для этого стало обращение от неравнодушного гражданина, который утверждал, что руководство, в лице директора Сергея Каменского, расходует средства музея и деньги областного бюджета на личные командировки за границу.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области информацию подтвердили и отметили, что проверка уже идет.

- К нам действительно пришло обращение о возможных нарушениях в деятельности Музея истории, соответственно, прокуратура проверяет доводы обращения, - добавили в ведомстве.

Проверки в МИЕ проходят регулярно, и данная - просто еще одна из списка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проверки в МИЕ проходят регулярно, и данная - просто еще одна из спискаФото: Алексей БУЛАТОВ

В разговоре с «Комсомолкой» сам директор музея Сергей Каменский отметил, что донос был анонимным, с «липовыми» контактами, данными и адресами.

- На самом деле, все эти проверки – стандартная вещь. Музеи в год проверяют десятки инстанций по самым разным поводам, как и любое другое учреждение, - отметил он. – Эта проверка была внештатной, но это тоже нормальная ситуация.

Каменский также рассказал, что очень часто его командировки проходят за счет принимающих сторон, на различные конференции. Ему полностью оплачивают перелет и проживание, чтобы он, в свою очередь, поделился опытом.

- Больше всего меня рассмешила история с зарубежными командировками. У меня, как у директора МИЕ, зарубежная поездка была всего один раз – в Японию на международную конференцию, куда съехались пять тысяч музейщиков со всего мира. И даже на нее я поехал как в отпуск, на свои личные деньги, - добавил Каменский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
#tetrischallenge: уральские музыканты «сфоткались» на полу с инструментами ради флешмоба
Екатеринбуржец лишился внедорожника из-за долгов в шесть миллионов
«Я мало знала, как люди живут за пределами Москвы»: столичная секс-блогерка о Екатеринбурге
Из-за жалоб на холод в квартирах прокуратура Екатеринбурга проведет прием граждан
Болтливые соседи и куча сообщений: екатеринбуржцы рассказали, что их раздражает на работе
Шесть часов – и вы в Поднебесной: в Кольцово открыли новые рейсы для китайских туристов
«Из-за удара машина загорелась»: на уральской трассе в ДТП погиб водитель легковушки
Срочно нужна была операция: на Урале на 15-летнего школьника обрушился козырек дома
На Вайнера появилась уличная фотогалерея в честь 85-летия Свердловской области
Екатеринбуржца, угодившего в тайскую тюрьму из-за игрушечных банкнот, выпустили под залог
Последние теплые деньки: какая погода ожидает екатеринбуржцев под конец недели
Тушили в 12 рук: в уральском поселке вспыхнул жилой дом
За опросом по строительству храма в Екатеринбурге можно будет следить онлайн
Повседневные вещи столетней давности: в Музее истории Екатеринбурга открыли мини-экспозицию
Вязаные шапка и шарф розового цвета: в Екатеринбурге ищут 84-летнюю бабушку
Командный дух: сразу два футболиста ФК «Урал» сегодня стали отцами
В Екатеринбурге коммунальщики оставили дыру в памятнике культурного наследия
Ехали на уборку картофеля: на Урале задержали автобус с мигрантами
«Я стесняюсь своих ушей»: юный музыкант из Нижнего Тагила может остаться без слуха
«Била фашистов и лечила силовиков»: Путин поздравил с юбилеем свердловского ветерана
На Урале женщина зарезала избитого собутыльниками мужчину и предлагала его расчленить
Глава РМК раздаст деньги молодым стартаперам Екатеринбурга на своем YouTube-шоу
В Екатеринбурге снесут недостроенную гостиницу «Дели» у цирка
На ЕВРАЗ КГОКе вышел на линию новый локомотив НП-1