«Донос был анонимный»: директора Музея истории Екатеринбурга упрекнули в расточительстве

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-03T10:26:20+03:00

Директор МИЕ Сергей Каменский отметил, что донос на него был анонимным с несуществующими данными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Каменский объяснил, что ни разу не ездил в командировки за средства облбюджета

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В Интернете появилась информация о том, что в Музей истории Екатеринбурга с проверкой нагрянула прокуратура. Поводом для этого стало обращение от неравнодушного гражданина, который утверждал, что руководство, в лице директора Сергея Каменского, расходует средства музея и деньги областного бюджета на личные командировки за границу.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области информацию подтвердили и отметили, что проверка уже идет.

- К нам действительно пришло обращение о возможных нарушениях в деятельности Музея истории, соответственно, прокуратура проверяет доводы обращения, - добавили в ведомстве.

Проверки в МИЕ проходят регулярно, и данная - просто еще одна из спискаФото: Алексей БУЛАТОВ

В разговоре с «Комсомолкой» сам директор музея Сергей Каменский отметил, что донос был анонимным, с «липовыми» контактами, данными и адресами.

- На самом деле, все эти проверки – стандартная вещь. Музеи в год проверяют десятки инстанций по самым разным поводам, как и любое другое учреждение, - отметил он. – Эта проверка была внештатной, но это тоже нормальная ситуация.

Каменский также рассказал, что очень часто его командировки проходят за счет принимающих сторон, на различные конференции. Ему полностью оплачивают перелет и проживание, чтобы он, в свою очередь, поделился опытом.

- Больше всего меня рассмешила история с зарубежными командировками. У меня, как у директора МИЕ, зарубежная поездка была всего один раз – в Японию на международную конференцию, куда съехались пять тысяч музейщиков со всего мира. И даже на нее я поехал как в отпуск, на свои личные деньги, - добавил Каменский.

ИСТОЧНИК KP.RU