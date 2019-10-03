«Донос был анонимный»: директора Музея истории Екатеринбурга упрекнули в расточительстве
В Интернете появилась информация о том, что в Музей истории Екатеринбурга с проверкой нагрянула прокуратура. Поводом для этого стало обращение от неравнодушного гражданина, который утверждал, что руководство, в лице директора Сергея Каменского, расходует средства музея и деньги областного бюджета на личные командировки за границу.
В пресс-службе прокуратуры Свердловской области информацию подтвердили и отметили, что проверка уже идет.
- К нам действительно пришло обращение о возможных нарушениях в деятельности Музея истории, соответственно, прокуратура проверяет доводы обращения, - добавили в ведомстве.
Проверки в МИЕ проходят регулярно, и данная - просто еще одна из спискаФото: Алексей БУЛАТОВ
В разговоре с «Комсомолкой» сам директор музея Сергей Каменский отметил, что донос был анонимным, с «липовыми» контактами, данными и адресами.
- На самом деле, все эти проверки – стандартная вещь. Музеи в год проверяют десятки инстанций по самым разным поводам, как и любое другое учреждение, - отметил он. – Эта проверка была внештатной, но это тоже нормальная ситуация.
Каменский также рассказал, что очень часто его командировки проходят за счет принимающих сторон, на различные конференции. Ему полностью оплачивают перелет и проживание, чтобы он, в свою очередь, поделился опытом.
- Больше всего меня рассмешила история с зарубежными командировками. У меня, как у директора МИЕ, зарубежная поездка была всего один раз – в Японию на международную конференцию, куда съехались пять тысяч музейщиков со всего мира. И даже на нее я поехал как в отпуск, на свои личные деньги, - добавил Каменский.
ИСТОЧНИК KP.RU