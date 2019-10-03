«Я мало знала, как люди живут за пределами Москвы»: столичная секс-блогерка о Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 09:09 2019-10-03T09:20:16+03:00

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Московская секс-блогерка - именно блогерка, потому что она сама себя так называет - Татьяна Никонова на днях прилетела в Екатеринбург. В перерывах между своими лекциями о сексе, она прогулялась по городу.

- Я очень мало знаю о том, как люди живут за пределами Москвы и Питера, - пишет Никонова у себя в блоге. – Точнее, я хорошо представляю себе жизнь в маленьких городках вроде того, где мои родители живут и где я иногда бываю. А вот города покрупнее, где жизнь кипит и на первый взгляд разница с Москвой некритичная, на самом деле живут какой-то своей жизнью, о которой я мало имею представления. В Екатеринбурге в день лекции проходил Фем-пикник, жалею, что не попала, правда, снег пошел, возможно, я бы и при наличии времени предпочла выставки пикнику.

Еще блогерка рассказала про Уральскую индустриальную биеннале, которая сейчас проходит на Оптико-механическом заводе. И отметила, что не успела попасть на основную часть. «Хоть обратно лети, честное слово», - добавила Никонова.

ИСТОЧНИК KP.RU