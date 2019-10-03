2019-10-03T09:07:44+03:00
Общество

Из-за жалоб на холод в квартирах прокуратура Екатеринбурга проведет прием граждан

Встретиться предлагают сегодня и завтра
Мария Трапезникова
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Прокуратура Екатеринбурга проведет встречу с жителями тех домов, которые до сих пор мерзнут без отопленияПрокуратура Екатеринбурга проведет встречу с жителями тех домов, которые до сих пор мерзнут без отопленияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В екатеринбургской прокуратуре с начала отопительного сезона работает специальная «горячая линия», куда можно позвонить и пожаловаться на отсутствие тепла. И за это время поступило 605 обращений, по каждому из которых прокуратура решила организовать проверку.

- Больше всего жалоб было от жителей Чкаловского и Кировского районов, в связи с этим жителям предлагают встретиться с сотрудниками теплосетевых организаций, администрациями районов, а также представителями прокуратуры, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Рассказываем, где и во сколько пройдут приемы:

На территории Чкаловского района – сегодня, 3 октября, в 18:00 в УК по адресу: площадь Жуковского, 1;

Завтра, 4 октября, в 17:00 в УК по адресу: улица Газетная, 65.

На территории Кировского района такая встреча прошла вчера, 2 октября.

На сегодняшний день в Чкаловском районе без отопления находится 22 многоквартирных жилых дома, а в Кировском – 27 домов. Кстати, еще «горячую линию» запустило МинЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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