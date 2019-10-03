Болтливые соседи и куча сообщений: екатеринбуржцы рассказали, что их раздражает на работе

СЕГОДНЯ 08:32 2019-10-03T08:34:59+03:00

Больше всего на работе людей раздражают болтливые соседи и телефонные звонки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для того, чтобы абстрагироваться от посторонних шумов, люди слушают музыку

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Если вы каждое утро просыпаетесь, вылезаете из теплой постели и идете на работу, то вы поймете этот текст. Специалисты сервиса «Зарплата.ру» выяснили, что же больше всего раздражает людей на работе и мешает им сосредоточиться.

- Большинство опрошенных признались, что в большей степени виновники их рассеянности – сами коллеги, которые навязывают свое общение (об этом высказались 48% людей) или болтают друг с другом (32%), - рассказали в пресс-службе сервиса. – При этом 45% екатеринбуржцев делают им замечания – и обычно это помогает. А вот 21% опрошенных признались, что терпят коллег, не произнося ни слова.

Другими факторами являются телефонные звонки (26%), мысли о собственных проблемах (16%), сообщения в мессенджерах (15%). Интересно, что всего 9% людям работать мешают соцсети.

Для того, чтобы больше сосредоточиться на работе, екатеринбуржца слушают музыку в наушниках и отключают телефоны и Интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU