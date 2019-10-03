Шесть часов – и вы в Поднебесной: в Кольцово открыли новые рейсы для китайских туристов

СЕГОДНЯ 08:10 2019-10-03T08:10:24+03:00

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В международном аэропорту Кольцово открыли новые трансферные рейсы для туристов из Китая. С 27 октября они будут летать по маршруту Харбин – Екатеринбург – Казань.

- Новое направление – дополнительная возможность для туристов из Китая посетить города России и совершить пересадку на рейсы в европейские столицы, а для уральцев – отправиться в Харбин или Казань, - объяснили в пресс-службе Кольцово.

Заведовать полетами будет авиакомпания «Уральские авиалинии» - по воскресеньям на Airbus A320 вместимостью 156 пассажиров. Вылет из Екатреинбурга в Казань запланирован на 7:15, в Харбин – на 20:30. До Казани самолет долетит за 1,5 часа, до Харбина – чуть больше шести часов.

ИСТОЧНИК KP.RU