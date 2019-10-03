«Из-за удара машина загорелась»: на уральской трассе в ДТП погиб водитель легковушки
На 6-ом километре трассы Тугулым – Заводоуспенское вчера поздно вечером, около 21:30, произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один – тяжело ранен.
- По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и съехал с обочины, где врезался в бетонную стену. В результате этого машина перевернулась и загорелась, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Сам водитель погиб сразу, на месте, а вот его 21-летний пассажир с тяжелыми травмами доставлен в Тугулымскую ЦРБ. Ему диагностировали перелом таза, перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и ожоги разной степени.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины ДТП и личности погибшего и пострадавшего.
ИСТОЧНИК KP.RU