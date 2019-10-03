«Из-за удара машина загорелась»: на уральской трассе в ДТП погиб водитель легковушки

СЕГОДНЯ 07:45 2019-10-03T07:45:51+03:00

Его пассажир сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами

Изменить размер текста: A A

На 6-ом километре трассы Тугулым – Заводоуспенское вчера поздно вечером, около 21:30, произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще один – тяжело ранен.

- По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и съехал с обочины, где врезался в бетонную стену. В результате этого машина перевернулась и загорелась, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Сам водитель погиб сразу, на месте, а вот его 21-летний пассажир с тяжелыми травмами доставлен в Тугулымскую ЦРБ. Ему диагностировали перелом таза, перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и ожоги разной степени.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают точные причины ДТП и личности погибшего и пострадавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU