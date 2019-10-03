Срочно нужна была операция: на Урале на 15-летнего школьника обрушился козырек дома

СЕГОДНЯ 07:25 2019-10-03T07:25:54+03:00

В Североуральске на 15-летнего школьника обрушился козырек дома, его срочно прооперировали в другом городе Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Североуральске на 15-летнего школьника обрушился козырек жилого многоквартирного дома. Инцидент произошел вчера, 2 октября, около 14:30.

- Из-за этого мальчик получил закрытый перелом левой берцовой кости со смещением и был госпитализирован в больницу Краснотурьинска, где его в срочном порядке прооперировали, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Оказалось, что подросток пришел вместе с мамой в гости к бабушке, которая проживала в этом доме.

Сами жители неоднократно подавали жалобы в УК, чтобы козырек заменили, так как он находился в аварийном состоянии. Однако до нынешнего момента ничего сделано не было. В связи с этим прокуратура Североуральска проверит УК, которая обслуживает этот дом, и выяснит все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU