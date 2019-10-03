2019-10-03T07:12:26+03:00
Общество

На Вайнера появилась уличная фотогалерея в честь 85-летия Свердловской области

На ней запечатлены моменты тяжелого труда и веселых праздников
Мария Трапезникова
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Фото: департамент информполитикиФото: департамент информполитики
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На главной пешеходной улице Екатеринбурга появилась фотогалерея, посвященная юбилею Урала. В этом году ему исполняется 85 лет. Экспозиция разделена на две мини-выставки.

- Одна из них знакомит жителей и гостей уральской столицы с Серовским и Синарским трубными заводами, которым в 2019 году исполнилось 280 и 85 лет, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: департамент информполитики

Фото: департамент информполитики

Вторая представляет собой 36 исторических и современных фотографий из архива информагентства ТАСС. Ее темой стал ЧМ по футболу.

- Выставки показывают всю многогранность региона: от умения ударно трудиться и брать новые вершины – до умения отлично праздновать и принимать гостей, - отметила директор департамента информполитики региона Юлия Прыткова.

Фото: департамент информполитики

Фото: департамент информполитики

Напомним, ранее на этом месте был представлен проект, посвященный жизни и творчеству уральского литератора Павла Бажова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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