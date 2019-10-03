На Вайнера появилась уличная фотогалерея в честь 85-летия Свердловской области
На главной пешеходной улице Екатеринбурга появилась фотогалерея, посвященная юбилею Урала. В этом году ему исполняется 85 лет. Экспозиция разделена на две мини-выставки.
- Одна из них знакомит жителей и гостей уральской столицы с Серовским и Синарским трубными заводами, которым в 2019 году исполнилось 280 и 85 лет, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Фото: департамент информполитики
Вторая представляет собой 36 исторических и современных фотографий из архива информагентства ТАСС. Ее темой стал ЧМ по футболу.
- Выставки показывают всю многогранность региона: от умения ударно трудиться и брать новые вершины – до умения отлично праздновать и принимать гостей, - отметила директор департамента информполитики региона Юлия Прыткова.
Фото: департамент информполитики
Напомним, ранее на этом месте был представлен проект, посвященный жизни и творчеству уральского литератора Павла Бажова.
ИСТОЧНИК KP.RU