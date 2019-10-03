2019-10-03T06:52:57+03:00
Происшествия

Екатеринбуржца, угодившего в тайскую тюрьму из-за игрушечных банкнот, выпустили под залог

На время следствия семье настоятельно порекомендовали воздержаться от комментариев по этому делу
Мария Трапезникова
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Вадима все-таки выпустили под залог, сейчас до окончания следствия он находится под подпиской о невыезде. Фото: myxa99 в InstagramВадима все-таки выпустили под залог, сейчас до окончания следствия он находится под подпиской о невыезде. Фото: myxa99 в Instagram
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Екатеринбуржца Вадима Веденяпина, которого отправили под суд в Таиланде из-за игрушечных банкнот, все-таки выпустили под залог. Ранее за то, чтобы вернуть Вадима к супруге, просили около 300 тысяч бат. Таких денег у них не было, поэтому семья просила оказать им максимальную поддержку.

В итоге, ситуация разрешилась, и екатеринбуржца выпустили из тюрьмы – за это семье пришлось отдать 652 тысячи рублей.

- На сегодня наши затраты составили 742 390 рублей. Из них 652 173 рублей – это сумма выплаченного залога (примерно 300 тысяч бат), - рассказала его супруга, Екатерина, у себя в Instagram. – Остальное – это адвокат, перевозчик, судебные издержки. И это еще не конец. Мы нашли и заняли 490 116 рублей. Благодаря вам собрано 252 274 рубля. Из этих затрат 652 тысячи составила сумма залога.

Фото: представлено друзьями героя публикации

Фото: представлено друзьями героя публикации

Екатерина также отмечает, что сейчас проходит следствие, и их настоятельно попросили отказаться от каких-либо комментариев, касающихся дела.

- Прошу понять нас и набраться терпения, потому что речь идет о судьбе человека, - подытожила она.

Напомним, что инцидент произошел несколько дней назад. Во время отдыха в Таиланде мужчина купил для своих детей игрушечные долларовые банкноты в сувенирном магазине. А потом подарил их местным жителям. Те «не поняли шутки и вызвали полицию». И на Вадима завели уголовное дело. Суд назначен на 12 октября, все это время мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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