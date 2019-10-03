2019-10-03T06:22:21+03:00
Общество

Последние теплые деньки: какая погода ожидает екатеринбуржцев под конец недели

Это самое подходящее время для того, чтобы выбраться на прогулку
Мария Трапезникова
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Конец этой недели в Екатеринбурге будет по-настоящему теплымКонец этой недели в Екатеринбурге будет по-настоящему теплымФото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода радует уральцев последними теплыми деньками и настоятельно зовет выйти на улицы и прогуляться, сохранив на зиму солнечные лучи. А мы в «Комсомолке» рассказываем, какая температура ожидает горожан в ближайшие дни.

Так, сегодня, 3 октября, по данным Уралгидрометцентра, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, может пройти не большой дождь. Воздух прогреется до +14.

В ночь на 4 октября ожидается переменная облачность, может пройти небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +10. Днем в пятницу будет без осадков и тепло до +17.

В ночь на 5 октября - все также облачно с прояснениями, но уже без дождей. Днем в субботу будет жарче всего – до +18.

Фото: скриншот с портала Gismeteo

Фото: скриншот с портала Gismeteo

Согласно погодному графику Gismeteo, высокие температуры простоят в столице Урала до следующего вторника, 8 октября. В эти дни ожидается ясная, солнечная погода и температура воздуха до +14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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