Последние теплые деньки: какая погода ожидает екатеринбуржцев под конец недели
Погода радует уральцев последними теплыми деньками и настоятельно зовет выйти на улицы и прогуляться, сохранив на зиму солнечные лучи. А мы в «Комсомолке» рассказываем, какая температура ожидает горожан в ближайшие дни.
Так, сегодня, 3 октября, по данным Уралгидрометцентра, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, может пройти не большой дождь. Воздух прогреется до +14.
В ночь на 4 октября ожидается переменная облачность, может пройти небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +10. Днем в пятницу будет без осадков и тепло до +17.
В ночь на 5 октября - все также облачно с прояснениями, но уже без дождей. Днем в субботу будет жарче всего – до +18.
Фото: скриншот с портала Gismeteo
Согласно погодному графику Gismeteo, высокие температуры простоят в столице Урала до следующего вторника, 8 октября. В эти дни ожидается ясная, солнечная погода и температура воздуха до +14.
ИСТОЧНИК KP.RU