Тушили в 12 рук: в уральском поселке вспыхнул жилой дом

СЕГОДНЯ 05:59 2019-10-03T05:59:44+03:00

К счастью, в это время никого из людей внутри не было

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В поселке под Нижней Турой сегодня ночью загорелся жилой дачный дом. Диспетчеры получили информацию в 01:15. Вот только за пару минут огонь успел перекинуться на ближайшие надворные постройки и строительный вагончик.

- Площадь пожара составила 57 «квадратов», в тушении принимали участие 6 спасателей на двух спецмашинах, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь локализовали в 01:33, а уже в 01:42 полностью потушили пожар. Как сообщают в МЧС, во время возгорания никого из людей в доме не было, поэтому никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU