СЕГОДНЯ 19:52 2019-10-02T19:52:33+03:00

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За опросом по строительству храма в Екатеринбурге можно будет следить онлайн. Трансляцию покажут на Официальном портале города. О ходе подготовки к предстоящему голосованию рассказал председатель Избирательной комиссии Вадим Антошин. Он подчеркнул, что Избирательная комиссия сделает всё для того, чтобы первый в России опрос жителей города по выбору места для строительства религиозного сооружения прошёл максимально открыто и прозрачно.

- Мы планируем привлечь независимых наблюдателей от любых общественных объединений, имеющих опыт работы в день голосования, как в нашем регионе, так и в России в целом, - сказал Вадим Антошин. - Общественным наблюдателям мы предоставляем возможность возможность не только контролировать ход голосования, но и сопровождать урны с бюллетенями в место подсчёта голосов, и, конечно, же присутствие и полный контроль самого этапа.

Напомним, наблюдать за выборами смогут все уральцы, которые не представляют никакой коммерческой организации. На каждом опросном пункте, а также в самой городской комиссии смогут работать по 4 общественных наблюдателя.

- В настоящий момент мы ведём переговоры о создании ситуационного центра для координационного штаба наблюдателей на базе Центра общественных наблюдателей, у которых есть все ресурсы для этого: опытные наблюдатели, полностью оборудованное телекоммуникационной связью помещение для их работы, - сказал Вадим Антошин.

У наблюдателей будет право вести фото- и видеосъемку. Кроме того, они смогут обращаться с жалобами и заявлениями в городскую комиссию, фиксируя факты возможных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU