Ехали на уборку картофеля: на Урале задержали автобус с мигрантами

СЕГОДНЯ 17:38 2019-10-02T17:38:42+03:00

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В Екатеринбурге задержали автобус с мигрантами. Иностранные граждане ехали на уборку картофеля в Белоярский район. Среди них трое несовершеннолетних. Автобус задержали в ходе рейда по выявлению фактов нелегальной перевозки пассажиров на 35 км Дублера Сибирского тракта. У 21 мигранта не было разрешающих на пребывание в стране документов.

- В отношении 21 иностранного гражданина составлены материалы, которые могут стать основанием для выдворения из страны. Сотрудники по делам несовершеннолетних устанавливают обстоятельства нахождения в автобусе трех несовершеннолетних. Уже установлено, что родителей с ними не было. Сейчас инспекторами по делам несовершеннолетних ведется сбор документов, для направления детей в Центр временного содержания несовершеннолетних, - рассказали в ГИБДД Свердловской области.

Кроме автобуса с мигрантами госавтоинспекторы во время проверки пассажирских автобусов привлекли к административной ответственности 10 водителей. Среди допущенных нарушений: управление автобусом без тахографа, без документов, кроме этого штрафы выписаны за имеющиеся технические неисправности транспортных средств - демонтаж сидений для пассажиров и установка дополнительных поручней. Один автобус был помещен на специализированную стоянку из-за отсутствия у водителя документов, разрешающих перевозку пассажиров.

Сотрудниками Ространснадзора были выявлены 3 нарушения в части лицензионных требований перевозки пассажиров. За эти нарушения транспортные средства также помещены на специализированную стоянки.

Госинспекторами т совместно с сотрудниками Ространснадзора проверяли 19 пассажирских автобуса, в том числе задействованных на городских и междугородных рейсах, а также автобусы, перевозящие детей.

ИСТОЧНИК KP.RU