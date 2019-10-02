«Била фашистов и лечила силовиков»: Путин поздравил с юбилеем свердловского ветерана

СЕГОДНЯ 17:17 2019-10-02T17:17:37+03:00

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В поселке Монетном города поздравили с юбилеем ветерана МВД и Великой Отечественной войны Надежду Минову, которой исполнилось 95 лет. От лица полиции букет цветов, памятный подарок и теплые слова для фронтовички приготовили заместитель начальника медико-санитарной части ГУ МВД по Свердловской области полковник внутренней службы Марина Трофимова и председатель Совета ветеранов МСЧ Майа Херхеулидзе. Они же передали юбиляру поздравления от президента Владимира Путина

Надежда Алексеевна в 1924 году в селе Таборы, Таборинского района Свердловской области. Отец и мать, кроме Нади, растили еще двух малышей – мальчика и девочку. Когда началась война, мужчины ушли на фронт, вся тяжесть хозяйства легла на женщин и детей. Надя вспоминает, как они подростками таскали тяжелые неподъемные мешки, ведь больше некому было.

Фото: Валерий Горелых

В 1942 году пришла похоронка на отца, тогда Надя твердо решила идти воевать и мстить фашистам. На фронт ее поначалу не хотели брать, сказывались нехватка роста (всего 148 сантиметров!) и веса. Но благодаря упорству и настырности – все-таки поступила в школу снайперов. Эти черты характера еще не раз помогут ей в дальнейшем. Снайперу недостаточно просто метко стрелять – надо еще уметь терпеливо и настойчиво ждать сутками напролет свою цель, невзирая на холод, жажду, укусы насекомых.

- В первую свою вылазку Наде с напарницей пришлось выслеживать противника в болотистой местности. Почти сутки провели они не шелохнувшись, чтобы даже жестом не выдать себя. Когда вернулись к своим – их было не узнать, все лицо от укусов мошкары распухло и посинело. Таких случаев была масса, но девушки не жалели себя, сталкиваясь с фактами зверств оккупантов, - рассказывает пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Надежда Алексеевна вспоминает, как впервые увидела деревья, сплошь увешанные истерзанными телами советских пленных, со следами пыток и отрезанными частями тела. Жалости к врагу после такого уже не было. Знали, что в плен попадать нельзя, брали всегда с собой 2 гранаты, одну для врага и одну для себя.

ИСТОЧНИК KP.RU