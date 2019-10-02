На Урале женщина зарезала избитого собутыльниками мужчину и предлагала его расчленить

СЕГОДНЯ 16:59 2019-10-02T16:59:30+03:00

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На Урале 30-летняя женщина зарезала избитого собутыльниками мужчину и предлагала расчленить. Фрагменты тела она хотела разложить по картофельным мешкам. Жестокое преступление произошло в Кушве. Убийца пыталась избавиться от улик всеми известными ей средствами. Когда распивавшие с ней алкоголь мужчины не согласились участвовать в преступлении, она предложила выкинуть тело с балкона. Но и на это предложение никто не откликнулся.

- Следствием и судом установлено, что днём 11 июня подсудимая участвовала в распитии спиртного в комнате общежития по улице Луначарского в Кушве. Кроме неё, в застолье участвовали несколько мужчин, которые вскоре повздорили между собой. Двое мужчин, выступая на одной стороне конфликта, побили своего оппонента и оставили его лежать в коридоре общежития. Испытывая к пострадавшему личную неприязнь, подсудимая вооружилась ножом и по своей инициативе нанесла лежавшему в коридоре избитому мужчине множественные ножевые ранения, от которых наступила его смерть на месте происшествия, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

После отказа собутыльников помогать в сокрытии преступления она ушла с места происшествия, чтобы избавиться от следов крови на своей одежде. Однако все эти ухищрения женщине не помогли.

Собранные следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимой местной жительнице. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Жительница Кушвы по решению суда проведет 12 лет в исправительной колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с осуждённой в пользу представителя потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU