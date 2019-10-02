«Я стесняюсь своих ушей»: юный музыкант из Нижнего Тагила может остаться без слуха

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-02T17:30:40+03:00

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15-летний Алексей Рудаков из Нижнего Тагила не слышит с рождения. Все это время парня спасал слуховой аппарат, но устройство нужно менять каждые четыре года, а новое стоит, как «однушка» в центе уральского города. Но проблемы со здоровьем не мешают школьнику учиться, Алексей занимается музыкой, играет на гитаре и фортепьяно.

Фото:предоставлено Мариной Рудаковой

Семья Рудаковых простая, мама Марина в прошлом учитель, папа тоже работает в школе. Недавно у Алексея появилась надежда обрести слух. В американской клинике готовы были принять мальчика, но операция платная. Деньги помогли собрать неравнодушные люди и анонимный бизнесмен из Грузии. Неделю назад Алексей вместе с мамой вернулся из Америки, где ему нарастили одно ухо.

- Конечно наш сын уже взрослый, обычно такие операции делают маленьким деткам. У них реабилитация проходит проще, а вот Леше было тяжело поначалу. Но мы старались отвлекать его, иногда ездили на экскурсии по городу. Вначале он говорил, что он стесняется своих ушей, - рассказывает о поездке мама Алексея Марина Рудакова. – Врачи очень довольны тем, что все ткани прижились.

Фото:предоставлено Мариной Рудаковой

Но эта операция не последняя, парню необходимо прооперировать еще одно ухо и тогда он сможет полностью слышать этот мир. Алексей мечтает заниматься спортом, но в секции его не берут, потому что он не такой как все. Семья Рудаковых уже внесла часть денег на следующую операцию в Америке, она назначена на февраль. Теперь необходимо найти оставшуюся сумму – это 5 миллионов 942 тысячи рублей. Если они не успеют внести ее до ноября, операция не состоится.

- В этой клинике, где оперировали Алексея, очень большая очередь. Если мы пропустим свою дату, в этом году уже не попадем туда – добавила Марина.

Если вы хотите помочь Алексею Рудакову, сделать это можно на сайте фонда «Православная Служба Милосердия». (ссылка)

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ИСТОЧНИК KP.RU