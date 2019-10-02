2019-10-02T15:55:32+03:00
Экономика

На ЕВРАЗ КГОКе вышел на линию новый локомотив НП-1

Техника будет использоваться в действующих карьерах
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Новый локомотив НП-1 в карьереНовый локомотив НП-1 в карьере
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На ЕВРАЗ КГОКе вышел на линию новый тяговый агрегат серии НП-1. До конца года на предприятие поступит еще один подобный локомотив. Техника будет использоваться в действующих карьерах, а также на освоении нового Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд.

Тяговый агрегат НП-1 производства Новочеркасского электровозостроительного завода являются одним из самых производительных в России. Комплекс состоит из электровоза и двух моторных думпкаров, что позволяет вытягивать из глубоких карьеров с непростым рельефом состав из 11 груженых думпкаров весом 1,3 тыс. тонн горной массы. Локомотив оснащен новой системой смазки гребней колес, что снижает их износ.

«Новая техника приобретена по программе стратегического развития ЕВРАЗ КГОКа, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Увеличение парка локомотивов позволит нам отказаться от устаревших машин, повысить эффективность работы железнодорожного транспорта. Также мы продолжим вводить в эксплуатацию 240-тонные БелАЗы и экскаваторы с объемом ковша 20 кубических метров».

Для безопасного движения локомотив оснащен четырьмя системами торможения. У машинистов хороший обзор, действует естественная и искусственная вентиляция кузова, кабина оборудована двумя пультами управления, кондиционером, умывальником, холодильником и шкафом для одежды.

Сейчас на ЕВРАЗ КГОКе 20 тяговых агрегатов НП-1. Ежесуточно один локомотивосостав - электровоз и 11 думпкаров - перевозит порядка 8 тысяч тонн горной массы.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Региональный центр корпоративных отношений «Урал»

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