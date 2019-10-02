2019-10-02T15:08:25+03:00
Экономика

ВТБ Лизинг в рамках Ownbusinessday предлагает автомобили на специальных условиях

ВТБ Лизинг принимает участие в проекте METRO Cash&Carry, приуроченном ко дню независимых предпринимателей
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ВТБ Лизинг предлагает предпринимателям 10 специальных предложенийВТБ Лизинг предлагает предпринимателям 10 специальных предложений
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ВТБ Лизинг принимает участие в проекте METRO Cash&Carry, приуроченном ко дню независимых предпринимателей. Компания разместила десять специальных предложений по приобретению автомобилей со скидками на онлайн-площадке Ownbusinessday.

Так, на Skoda Octavia ВТБ Лизинг предлагает скидку до 9%. В дополнение к дисконту предприниматель может получить до 544 тыс. рублей выгоды по лизингу за счет возврата НДС и налога на прибыль. Рекомендованная розничная цена (далее – РРЦ) автомобиля при этом - от 1,3 млн руб.

Скидка на KIA RIO X-Line может составить до 6,5%, дополнительная выгода за счет налоговых льгот – до 366 тыс. руб., РРЦ – от 899,9 тыс. руб.

Приобрести Mitsubishi Pajero Sport можно будет со скидкой до 10% и выгодой до 1,1 млн руб. при РРЦ – 2,7 млн руб.

Всего ВТБ Лизинг предлагает предпринимателям 10 специальных предложений в рамках проекта. На выгодных условиях доступны такие автомобили, как Renault Arkana, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Caddy, Citroen Jumpy, Volkswagen Crafter, Peugeot Expert и другие модели.

«ВТБ Лизинг активно работает с сегментом малого и среднего бизнеса. Мы рады поддержать идею объединения рынка для развития предпринимательства в нашей стране. Лизинг в качестве инструмента финансирования приобретения техники и основных средств становится все популярнее у российских предпринимателей, особенно при покупке автомобилей. Во многих случаях автомобиль выгоднее взять в лизинг, чем с помощью автокредита или за собственные средства. Во многом этому способствуют кобрэндинговые программы с автопроизводителями. У ВТБ Лизинг есть несколько подобных программ: KIA Leasing, Jaguar Land Rover Financial Services, Lada Leasing, также ведем переговоры еще с рядом автопроизводителей», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса ВТБ Лизинг.

Справочно:

День Независимых Предпринимателей – праздник, учрежденный МЕТRО в 2016 г. Отмечается ежегодно, во второй вторник октября. На специальной площадке Ownbusinessday размещаются разработанные к данному проекту акции для бизнеса. В этом году все предложения действуют с 3 по 16 октября. В 2018 г. в рамках проекта предприниматели по всему миру разместили более 380 тыс. спецпредложений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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