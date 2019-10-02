Слишком довольная: девушке отказались выдавать паспорт из-за ее скромной улыбки

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-02T14:34:03+03:00

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Курьезный случай с оформлением внутреннего паспорта произошел в Москве с молодой девушкой – специалисты посчитали, что ее легкая и скромная улыбка на фотографии не допустима. В итоге гражданку отправили делать новый снимок.

- Они сказали, что у меня «слишком жизнерадостное лицо». А какое оно должно быть? Это я у них спросила. Оказалось, что оно должно быть нейтральным. У нас вся страна ходит с нейтральным лицом, чтобы соответствовать фотографии в паспорте, - рассказывает Елена, слова которой приводит издание «EG.ru».

Как выяснилось, каждый день специалисты паспортного стола и ОВИРа просят граждан переделать фото для документов. Кто-то на снимках широко улыбается, кто-то прикрывает уши волосами, а кто-то умудряется сильно накраситься.

Фото: EG.ru

- Паспортные столы руководствуются «Требованиями к личной фотографии для паспорта гражданина Российской Федерации», утвержденными специальным постановлением российского правительства, — рассказывает начальник паспортного стола ГУВД Москвы Николай Сушков. - Там подробно перечислено все — размер карточки, ее цвет и так далее. По этому закону легкая улыбка на фотографии для паспорта вполне допустима. На мой взгляд, это правильно. Но улыбка на официальных фотокарточках не должна походить на гримасу, искажающую внешний вид человека.

Прочитайте на всякий случай требования к фото для внутреннего паспорта:

- Две личные фотографии (ч/б или цветные) 35 на 45 мм с четким изображением лица в анфас без головного убора. Овал лица должен занимать не меньше 80 процентов снимка.

- Те, кто носит очки, могут сфотографироваться в очках без тонированных стекол.

- В головных уборах можно сниматься, если религиозные убеждения не позволяют поступить иначе. На снимке нельзя скрывать овал лица.

ИСТОЧНИК KP.RU