2019-10-02T14:31:30+03:00
Общество

В Екатеринбурге появился новый начальник управления культуры

Им стал начальник ЦК «Урал» Илья Марков
Мария Трапезникова
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Фото: екатеринбург.рфФото: екатеринбург.рф
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В Екатеринбурге назначили нового начальника управления культуры. Им стал Илья Марков, директор Дирекции городской праздничных мероприятий и ЦК «Урал». Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии города.

- Да, действительно, все так, он вступил в должность официально еще 1 октября, -уточнили в там.

Напомним, что Марков закончил Уральскую государственную консерваторию по специальности «звукорежиссура». Он работал заведующим постановочной частью Дома актера Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ.

С июля 2010 года – заместитель начальника Управления культуры Администрации города Екатеринбурга. На этой должности курировал работу всех муниципальных культурно-досуговых учреждений, а также, в составе Дирекции городских праздничных мероприятий занимался организацией крупнейших городских проектов (День города, День Победы, Ледовый городок и так далее).

Напомним, что предыдущий начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Татьяна Ярошевская занимала эту должность с 2004 года. В середине сентября она ушла в отставку. Сегодня является исполнительным директором МХАТ имени Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

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