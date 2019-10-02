2019-10-02T14:08:40+03:00
Общество

«Стенограффия» начала подготавливать площадь на Уралмаше к приезду Покраса Лампаса

Волонтеры фестиваля подкрасят поврежденные участки, а художник нанесет каллиграфию
Мария Трапезникова
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Волонтеры подкрасят переход таким образом, чтобы он больше не напоминал крест, а художник нанесет каллиграфию. Фото: источник "КП"Волонтеры подкрасят переход таким образом, чтобы он больше не напоминал крест, а художник нанесет каллиграфию. Фото: источник "КП"
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Команда фестиваля «Стенограффия» начинает подготавливать площадь Первой Пятилетки на Уралмаше к приезду Покраса Лампаса. Однако о том, когда он сможет прилететь в Екатеринбург, пока неизвестно.

- Да, мы действительно хотим в ближайшее время приступить к подготовке, пока у нас есть теплые дни, - рассказала «Комсомолке» организатор фестиваля Анна Клец. – За это время мы можем провести реставрационные работы и потихоньку убирать форму креста с помощью краски. А он уже потом приедет и доделает всю каллиграфию на заасфальтированном участке.

А изначально работа выглядела вот так, но вызвала много недовольства у верующих. Фото: пресс-служба "Стенограффии"

А изначально работа выглядела вот так, но вызвала много недовольства у верующих. Фото: пресс-служба "Стенограффии"

Напомним, что сейчас поврежденная ось креста закрашена черной краской. Остальные пострадавшие участки будут обозначены и восстановлены в ближайшее время волонтерами фестиваля.

- У художника нет столько времени, чтобы одному заниматься всей площадью, поэтому часть работ на себя возьмут волонтеры, - добавила Клец. – Как только художник сообщит нам, что у него появилось время прилететь в Екатеринбург, мы будем оперативно решать этот вопрос.

Напомним, что Покрас Лампас согласился переделать форму граффити таким образом, чтобы она больше не была похожа на крест. Это произошло из-за того, что против изначального варианта работы выступили православные активисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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