2019-10-02T13:27:25+03:00
Экономика

МегаФон привлечет свердловчан компьютерными играми

Продукт привлечет к оператору новую аудиторию
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Фото: пресс-служба компании "МегаФон"Фото: пресс-служба компании "МегаФон"
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Оператор первым на телеком-рынке заключил соглашение с компанией Blizzard Entertainment – одним из крупнейших мировых производителей компьютерных игр. Клиенты МегаФона уже могут приобрести 9 продуктов на новом портале «МегаФон Игры»: карты и ключи к играм, среди которых Diablo, Overwatch и World of Warcraft.

Эксперты отмечают – это логичный шаг, и продукт привлечет к оператору новую аудиторию.

- У компаний аудитории в России схожи по вовлеченности и лояльности бренду. Поэтому выпустив на рынок продукт с доступом и скидками на самые популярные в мире игры, МегаФон может переманить к себе какое-то количество аудитории других операторов. Это будут абоненты-геймеры, низколояльные к своим операторам и легкие на подъем, если речь идёт о фишках и бонусах от мирового разработчика игр, – отмечает генеральный директор ИА Telecom Daily Денис Кусков.

Все покупки пользователи «МегаФон Игры» смогут оплатить со счета своего мобильного телефона, а на цифровые копии популярных игр World of Warcraft будут предоставлены специальные скидки.

В рамках стратегического сотрудничества МегаФон обеспечит своим клиентам бесплатный трафик для игр и сервисов Blizzard, доступных на мобильных платформах, включая одну из самых популярных коллекционных карточных игр на мобильных платформах - Hearthstone®.

- Blizzard, производитель самых известных и популярных игр в мире, выбрал партнером именно МегаФон. Таких историй еще не было на российском телеком-рынке. Мы рады предложить своим клиентам доступ к качественному игровому контенту, а также современный и удобный способ оплаты со счета своего телефона. Уверен, сервис будет полезен и востребован в нашей стране, - отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон.

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