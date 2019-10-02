Подсвечиваются и предупреждают: на уральских дорогах установят инновационные «зебры»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-02T13:25:41+03:00

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На дорогах Свердловской области по инициативе Госавтоинспекции установят новые, инновационные пешеходные переходы. Это те, которые не только обозначены разметкой и дорожными знаками, но еще имеют специальную подсветку.

- Кроме этого, на подъездах к таким переходам установлены электрифицированные таблички, которые заранее информируют водителей о приближении к «зебре», - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Так переходы выглядят ночью. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Часть из них уже появились на трассе Екатеринбург – Реж – Алапаевск и на подъезде к Верхней Пышме. В ближайшее время еще один такой переход установят на трассе Екатеринбург – Полевской.

- Места установки таких переходов были выбраны на основе анализа аварийности, - уточнили в ГИБДД. – Это те переходы, на которых раньше зарегистрированы ДТП с участием пешеходов. Всего планируется установить 50 таких «зебр».

А так - днем. Фото: ГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU