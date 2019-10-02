2019-10-02T12:08:26+03:00
Общество

На Урале новостройки за год подорожали на 6%

Теперь цена за «квадрат» – примерно 50 тысяч рублей
Мария Трапезникова
Поделиться:
Сейчас квартиру в новостройке можно купить примерно за 50 тысяч за "квадрат"Сейчас квартиру в новостройке можно купить примерно за 50 тысяч за "квадрат"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла, в среднем, на 6% за год, что равняется 50 тысячам рублей. К таким выводам пришли аналитики из «Авито Недвижимость».

- В сентябре этого года, по сравнению с предыдущим месяцев, стоимость возросла на 0,78%, - уточнили в пресс-службе сервиса. – В прошлом году цена была чуть больше 47 тысяч рублей за «квадрат».

В целом по России, средняя цена квадратного метра в новостройках составила 72,8 тысяч рублей, увеличившись на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве цена за квадрат поднялась до 237 тысяч рублей, а в Питере – до 126 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Есть ряд правил: археологи дали добро на реконструкцию Зеленой Рощи
Тушили на 16 машинах: на Щорса из горящей квартиры эвакуировали 5 человек, включая ребенка
На Урале в 2020 году отремонтируют 85 километров дорог
«Обещали, что это в последний раз»: на Урале задержали супругов, хранивших наркотики
Helix открыл уникальный лабораторный комплекс на Урале
Уральцу дали больше года тюрьмы за избиение полицейского
Подключено на 99%: тепло в Екатеринбурге дадут к вечеру 2 октября
Губернатор Евгений Куйвашев внес в Законодательное Собрание законопроект, предусматривающий возможность индексации выплат приемным родителям
Незаконный въезд и торговля: в Екатеринбурге проходит рейд по мигрантам
Перевозки пассажиров на СвЖД за девять месяцев выросли на 0,8%
Обследуют с высоты птичьего полета: на Урале проходит рейд по браконьерам
Tele2 подводит итоги программы стажировки для студентов российских вузов