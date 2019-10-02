На Урале новостройки за год подорожали на 6%

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-02T12:08:26+03:00

Сейчас квартиру в новостройке можно купить примерно за 50 тысяч за "квадрат" Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Свердловской области стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла, в среднем, на 6% за год, что равняется 50 тысячам рублей. К таким выводам пришли аналитики из «Авито Недвижимость».

- В сентябре этого года, по сравнению с предыдущим месяцев, стоимость возросла на 0,78%, - уточнили в пресс-службе сервиса. – В прошлом году цена была чуть больше 47 тысяч рублей за «квадрат».

В целом по России, средняя цена квадратного метра в новостройках составила 72,8 тысяч рублей, увеличившись на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Москве цена за квадрат поднялась до 237 тысяч рублей, а в Питере – до 126 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU