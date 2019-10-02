Тушили на 16 машинах: на Щорса из горящей квартиры эвакуировали 5 человек, включая ребенка
К счастью, никто не пострадал
В Екатеринбурге в 10-этажном доме загорелась квартира. Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Сегодня днем в одной из домов на улице Щорса загорелась квартира. В этот момент в ней находились пять человек, включая ребенка. Они самостоятельно эвакуировались по лестнице еще до приезда пожарных.
- Площадь возгорания составила 15 «квадратов». Никакой информации о пострадавших не поступало, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Тушить пожар приехали 51 спасатель на 16 спецмашинах. Огонь локализовали к 12:54. Сейчас пожарные дознаватели устанавливают точные причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU