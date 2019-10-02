На Урале в 2020 году отремонтируют 85 километров дорог
В Свердловской области в 2020 году планируется отремонтировать 85 километров дорог и 40 улиц. Все это должно пройти в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- В Екатеринбурге в следующем году предлагается отремонтировать 18 улиц и 67 светофоров. В Нижнем Тагиле – 22 улицы, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – В случае утверждения плана, помимо традиционных участков, дорожники обновят покрытие в Арамиле, Ревде и Каменске-Уральском.
Отметим, что в этом году по всему региону уже отремонтировано более 130 километров дорог. Из них 80,2 километра – региональные, 20,4 километра – екатеринбургские улицы и еще 29,8 километров – уличная сеть Нижнего Тагила. На все это потратили больше трех миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU