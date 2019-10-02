2019-10-02T10:50:15+03:00
Происшествия

Уральцу дали больше года тюрьмы за избиение полицейского

Мужчина пытался украсть продукты, но его вовремя заметили
Мария Трапезникова
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Мужчине дали больше года тюрьмы за избиение полицейскогоМужчине дали больше года тюрьмы за избиение полицейскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхотурье под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в применение насилия к полицейскому. Инцидент произошел в мае этого года.

- Мужчина пытался украсть продукты в одном из магазинов города, но его вовремя заметил сотрудник полиции, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Он представился, показал значок и потребовал вернуть все продукты на место.

В ответ на это мужчина толкнул полицейского в грудь, после чего схватил руками за горло и лацканы и стал избивать по лицу. Кроме того, подсудимый угрожал убить полицейского.

В результате этого, суд назначил ему год и восемь месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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