Подключено на 99%: тепло в Екатеринбурге дадут к вечеру 2 октября

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-02T10:31:16+03:00

Тепло в домах должны дать уже к вечеру сегодняшнего дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас без отопления сидят еще 48 многоквартирных домов

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Тепло во всех холодных квартирах Екатеринбурга появится к вечеру 2-го октября. По данным администрации, отопление не включено еще в 48 многоквартирных домах.

- К вечеру 2 октября отопление должно появиться в квартирах всех потребителей. Доложить об этом уполномоченным специалистам администрации города поручено не позднее 18 часов сегодняшнего дня, - подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Сейчас отопление в Свердловской области включено на всех объектах соцкультбыта и в 99% жилых домов. Помимо Екатеринбурга без отопления находится один дом в Серове и восемь коттеджей в Сосьве.

Напомним, недавно мы рассказывали, куда можно жаловаться, если у вас в доме нет тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU