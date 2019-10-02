Подключено на 99%: тепло в Екатеринбурге дадут к вечеру 2 октября
Тепло во всех холодных квартирах Екатеринбурга появится к вечеру 2-го октября. По данным администрации, отопление не включено еще в 48 многоквартирных домах.
- К вечеру 2 октября отопление должно появиться в квартирах всех потребителей. Доложить об этом уполномоченным специалистам администрации города поручено не позднее 18 часов сегодняшнего дня, - подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Сейчас отопление в Свердловской области включено на всех объектах соцкультбыта и в 99% жилых домов. Помимо Екатеринбурга без отопления находится один дом в Серове и восемь коттеджей в Сосьве.
Напомним, недавно мы рассказывали, куда можно жаловаться, если у вас в доме нет тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU