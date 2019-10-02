2019-10-02T10:31:16+03:00
Общество

Подключено на 99%: тепло в Екатеринбурге дадут к вечеру 2 октября

Сейчас без отопления сидят еще 48 многоквартирных домов
Мария Трапезникова
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Тепло в домах должны дать уже к вечеру сегодняшнего дняТепло в домах должны дать уже к вечеру сегодняшнего дняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Тепло во всех холодных квартирах Екатеринбурга появится к вечеру 2-го октября. По данным администрации, отопление не включено еще в 48 многоквартирных домах.

- К вечеру 2 октября отопление должно появиться в квартирах всех потребителей. Доложить об этом уполномоченным специалистам администрации города поручено не позднее 18 часов сегодняшнего дня, - подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Сейчас отопление в Свердловской области включено на всех объектах соцкультбыта и в 99% жилых домов. Помимо Екатеринбурга без отопления находится один дом в Серове и восемь коттеджей в Сосьве.

Напомним, недавно мы рассказывали, куда можно жаловаться, если у вас в доме нет тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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