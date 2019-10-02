2019-10-02T10:01:44+03:00
Общество

Перевозки пассажиров на СвЖД за девять месяцев выросли на 0,8%

За январь-сентябрь 2019 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 23,7 млн пассажиров
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В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» за январь-сентябрь 2019 года перевезено 894,1 млнВ целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» за январь-сентябрь 2019 года перевезено 894,1 млн
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По оперативным данным, за январь-сентябрь 2019 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 23,7 млн пассажиров, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 17,4 млн пассажиров (+0,4%), в дальнем следовании – 6,3 млн (+2,1%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2019 года уменьшился на 0,2% к уровню прошлого года и составил 7,3 млрд пасс-км.

В сентябре 2019 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 2,6 млн пассажиров, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2 млн пассажиров (-2,7%), в дальнем следовании – 0,6 млн (+2%). Пассажирооборот в сентябре 2019 года составил 750 млн пасс-км, что на 0,1% меньше сентября 2018 года.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, за январь-сентябрь 2019 года перевезено 894,1 млн пассажиров, что на 3,9% больше, чем в январе-сентябре 2018 года. Из них в дальнем следовании отправлено 90,1 млн пассажиров (+5,4%), в пригородном сообщении – почти 804 млн (+3,8%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2019 года вырос на 3% к уровню прошлого года и составил 104,4 млрд пасс-км.

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