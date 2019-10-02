Обследуют с высоты птичьего полета: на Урале проходит рейд по браконьерам

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-02T09:59:36+03:00

С начала года сотрудниками Росгвардии было выявлено порядка 570 нарушений

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Сотрудники Росгвардии проводят на территории лесов Свердловской области рейд по браконьерам, чтобы выявить и пресечь факты незаконной охоты. Патрули проверяют все необходимые документы: разрешение на оружие, охотничий билет, разрешение на охоту и список бригады – если это коллективное мероприятие.

Фото: пресс-служба Росгвардии

- С высоты птичьего полета сотрудники обследуют территорию в радиусе до 70 километров и днем и ночью, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. – Они координируют работу охотнадзора и направляют группу патруля к вероятным точкам выявления браконьеров. Вместе с инспекторами природоохраны дежурят офицеры СОБР и подразделений лицензионно-разрешительной службы.

Фото: пресс-служба Росгвардии

В ходе проверок с начала этого года инспекторы выявили порядка 570 нарушений, а из незаконного оборота изъяли 36 единиц огнестрельного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU